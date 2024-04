Alcaraz difende a Madrid il titolo vinto negli ultimi due anni e andrà a caccia di un tris di fila mai riuscito a nessuno nella storia del torneo spagnolo. A guidare la classifica dei plurivincitori c'è Nadal, cinque volte campione nella capitale iberica. L'albo d'oro completo del torneo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 24 aprile al 5 maggio

