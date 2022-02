Dopo le anticipazioni di Sky Sport degli scorsi giorni, arriva la conferma della separazione di Jannik Sinner dal suo storico allenatore Riccardo Piatti. Ad annunciarlo è lo stesso tennista con un messaggio sui social: "Ringrazio Riccardo e lo staff per tutto quello che hanno fatto dall'inizio della mia carriera ad ora. Riccardo mi ha insegnato cose che faranno per sempre parte del mio tennis. Ricorderò sempre con affetto il tempo passato insieme"

Un post semplice, qualche riga senza alcuna foto, affidato ai social: così Jannik Sinner ha ufficializzato la notizia ampiamente anticipata da Sky Sport del suo "divorzio" da Riccardo Piatti, l'allenatore che l'ha cresciuto fino a portarlo tra i top mondiali: un rapporto, quello tra i due, cominciato quando Sinner aveva 13 anni.



Il messaggio di Sinner

"Dopo molti anni di successi insieme, il mio team e io abbiamo deciso di separarci. Voglio ringraziare Riccardo e tutto il suo staff per quanto hanno fatto per me dall'inizio della mia carriera fino a oggi. Riccardo in particolare mi ha insegnato cose che faranno per sempre parte del mio tennis. Molti ricordi speciali ci legano e ripenserò sempre con affetto al tempo trascorso insieme", ha scritto il tennista altoatesino.

Piatti: "Gli auguro il meglio"

"Sono grato di aver avuto l'opportunità di allenare un talento come Jannik e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme", il comunicato di Piatti dopo la separazione. "Auguro tutto il meglio a Jannik per il proseguimento della sua carriera".