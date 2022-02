Sinner parla del cambio allenatore e del Covid

Jannik Sinner è pronto al debutto nel torneo Atp 500 di Dubai, dove al prio turno sfiderà lo spagnolo Fokina (martedì 22 febbraio dalle 13.00 in diretta su Sky Sport Tennis). Per il numero 10 del ranking si tratta del ritorno in campo dopo l'eliminazione ai quarti dell'Australian Open contro Tsitispas e dopo la guarigione dal Covid, che lo ha costretto a saltare i tornei di Rotterdam e Marsiglia. "Dopo l'Australia sono risultato positivo - ha raccontato Jannik - e non ho fatto in tempo a recuperare per Rotterdam, e anche all'inzio della settimana di Marsiglia non stavo ancora bene. Ma ora da più o meno una settimana mi sento bene e sono pronto a giocare qui a Dubai. Nel frattempo Sinner ha anche cambiato staff tecnico, chiudendo lo storico rapporto con Riccardo Piatti e affidandosi a Simone Vagnozzi, l’allenatore artefice della prodigiosa scalata di Marco Cecchinato fino alla 16esima posizione Atp, e a Magnus Norman. "Ho scelto Simone perché lo conoscevo già da prima - ha spiegato Jannik - e ha fatto ottimo risultati con Cecchinato e con Travaglia e credo che sia un ottimo allenatore". Il primo banco di prova del nuovo corso sarà a Dubai.