Il calendario ATP 2022: si torna in Asia

L'ATP ha ufficializzato il calendario anche per quanto riguarda la seconda parte della stagione 2022. In una breve nota, sono state infatti annunciate le date dei tornei anche per il terzo e il quarto trimestre dell'ATp Tour per questa stagione. Il 2022, spiega l'ATP, segna il ritorno a un calendario più abituale, a un'attività normale tra The Championships, Wimbledon, e la seconda edizione italiana delle Nitto ATP Finals.

Dopo le ultime stagioni in cui l'ATP ha stravolto la successione tradizionale degli eventi a causa delle conseguenze della pandemia da COVID-19, quest'anno il calendario dell'ATP Tour prevede 66 eventi in 30 diverse nazioni. Torna la trasferta asiatica con i tornei di Pechino, Tokyo e il Masters 1000 di Shanghai.