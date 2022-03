È stato sorteggiato il tabellone di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Sono cinque gli italiani che giocheranno sul circuito californiano. Sinner, Fognini, Sonego e Musetti sono stati sorteggiati nella parte alta del tabellone, dove è presente anche il numero uno al mondo Medvedev (che gareggerà senza bandiera russa). Berrettini è l’unico azzurro presente invece nella parte bassa, la stessa del numero due al mondo Djokovic. Il serbo sta provando a ottenere l’esenzione dal "Center for Disease Control" americano, che gli permetterebbe di entrare negli Stati Uniti anche senza vaccino. Se non dovesse ottenere l'esenzione, allora Djokovic sarebbe sostituito nel tabellone da un lucky loser (come successo in Australia). Sarà possibile seguire il torneo di Indian Wells in diretta sui canali Sky Sport.