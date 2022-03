Andrey Rublev si conferma in stato di grazia a Indian Wells: il russo, che gioca sotto bandiera neutrale, liquida in due set il tedesco Koepfer e conquista il 10° successo consecutivo. Bublik elimina Murray, al 3° turno anche gli statunitensi Isner e Fritz. Fuori Auger-Aliassime. Il torneo in diretta su Sky Sport

Andrey Rublev allunga a 10 la serie di vittorie consecutive. Il russo ha sconfitto Dominik Koepfer 7-5, 6-4 e raggiunto il terzo turno al Masters 1000 di Indian Wells. Finora nel 2022 solo Rafael Nadal (16-0) ha un rendimento migliore del suo. I 32 vincenti, di cui 38 di diritto, e gli undici punti vinti su 15 discese a rete hanno contribuito al quindicesimo successo in diciassette partite di Rublev, campione a Dubai e Marsiglia. Successo anche per il kazako Alexander Bublik, che ha battuto l'ex numero 1 del mondo, Andy Murray 7-6(9) 6-3. Già a Montpellier quest'anno aveva dimostrato di possedere talenti e gioco per battere i migliori: in Francia ha infatti conquistato il primo titolo ATP in finale su Alexander Zverev. Fuori la nona testa di serie Felix Auger-Aliassime, che ha ceduto in tre set all'olandese Botic van de Zandschulp.