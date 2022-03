Tredicesima vittoria consecutiva per il russo che ha battuto Dimitrov in un'ora e trentadue minuti di gioco. Rublev centra così la quarta semifinale in carriera in un Master 1000: sfiderà Kecmanovic o Fritz

Andrey Rublev non si ferma. Il tennista russo ha centrato la tredicesima vittoria consecutiva e si è qualificato alle semifinali di Indian Wells. Rublev ha battuto nei quarti il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 33 del tabellone, con il punteggio di 7-5 6-2 in un'ora e trentadue minuti di gioco. Un incontro dal doppio volto: da una parte un primo set equilibrato dove Rublev e Dimitrov hanno giocato a corrente alterna, dall'altra un secondo set dominato dal russo. A fare la differenza è stato il servizio, perso quattro volte da Dimitrov che ha vinto solo il 64% dei punti con la prima, e i 24 errori gratuiti del bulgaro. Rublev è cresciuto di colpi nel corso del match, sfruttando un gioco profondo, scambi prolungati e qualità nei fondamentali. Per il russo è la quarta semifinale in carriera in un Master 1000: sfiderà il vincente del match tra Kecmanovic e Fritz.