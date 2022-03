La polacca Iga Swiatek nuova numero 1 del mondo

Battendo nel secondo turno del Wta di Miami la svizzera Viktorija Golubic (6-2, 6-0 il risultato), la polacca Iga Swiatek è diventata la nuova numero uno del mondo. Nella prossima classifica del 4 aprile ci sarà il suo nome in cima al ranking Wta. Un primo posto lasciato libero dall'australiana Ashleigh Barty, che all'inizio di questa settimana ha annunciato a sorpresa il ritiro dalle competizioni.

Per Swiatek, 21 anni ancora da compiere (è nata a Varsavia il 31 maggio 2001) un risultato straordinario: è la prima polacca a conquistare la vetta della classifica, la 28esima numero uno della storia, la decima più giovane a raggiungere questo prestigioso obiettivo. In carriera la tennista polacca ha già conquistato uno Slam (Roland Garros 2020), il torneo di Roma e quello di Adelaide nel 2021, portando a casa in questa stagione i titoli di Doha e Indian Wells.