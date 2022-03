Dopo un avvio da dimenticare Fognini entra in campo, ma un buon secondo set non basta contro Kyrgios: l'azzurro (sotto antibiotico per sinusite) non ha la forza per stare dietro all'australiano, che chiude 6-2, 6-4 la sfida all'Hard Rock Stadium: Questa sera in campo anche Sinner: affronta Carreno Busta (quarto incontro sul campo Butch Buchholz, orario indicativo 22:00/ 22:30)