Jannik Sinner esce di scena ai quarti di finale del Masters di Miami, costretto al ritiro dopo appena 22' di gioco contro l'argentino Cerundolo a causa delle vesciche al piede destro. "Ho accusato dolore già nel match con Kyrgios, oggi ci ho provato ma non riuscivo a muovermi: devo trovare una soluzione", le parole dell'azzurro, che si era già fermato per un problema simile nel 2020 a Vienna contro Rublev

Neanche il tempo di cominciare che Jannik Sinner si è ritirato nei quarti di finale del Miami Open, secondo ATP Masters 1000 stagionale che si sta disputando sul cemento dell’Hard Rock Stadium. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.11 del ranking e 9 del seeding, finalista lo scorso anno, ha lasciato via libera all’argentino Francisco Cerundolo, n.103 ATP, rivelazione del torneo: 4-1 per il sudamericano lo score al momento dello stop. Vesciche al piede destro il motivo del ritiro, come confermato dagli organizzatori del torneo. Jannik ebbe lo stesso impedimento a Vienna nel 2020, quando lasciò il campo dopo appena 3 giochi contro Andrey Rublev.