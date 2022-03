Il trono di Novak Djokovic è salvo, almeno per ora. Daniil Medvedev ha infatti fallito l'assalto al numero 1 del mondo del ranking, cedendo nei quarti di finale del Masters di Miami contro il polacco Hubert Hurkacz. 7-6, 6-3 i parziali per il campione in carica, che sfiderà in semifinale uno tra Alcaraz e Kecmanovic. Medvedev, che ha trascorso tre settimane in vetta alla classifica (dal 28 febbraio al 21 marzo) inseguiva il quinto titolo in un Masters 1000, il primo di una stagione fin qui davvero avara di soddisfazioni. Djokovic, che in stagione ha giocato solo il torneo 500 di Dubai, arriverà dunque alla stagione su terra rossa a Montecarlo da leader del ranking mondiale.