Esordio con sconfitta per Novak Djokovic a Montecarlo. Il numero 2 del mondo, al secondo torneo stagionale dopo l'uscita di scena ai quarti dello scorso febbraio a Dubai, ha perso 6-3, 6-7, 6-1 dopo quasi 3 ore di gioco contro lo spagnolo Davidovich Fokina, n°46 del ranking. Primo set inguardabile per Nole, che risente ovviamente dei quasi due mesi senza tennis e cede 6-3 senza appello. Secondo parziale pazzo, tra break e contro-break continui in cui lo spagnolo non sfrutta diverse occasioni e viene trascinato al tie-break, dove viene punito. Il terzo set è senza storia: due break per Davidovich Fokina, che ottiene la vittoria più importante della carriera. Per Nole seviranno ancora lavoro e partite per ritrovare lo smalto dei tempi migliori.