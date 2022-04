Ora è ufficiale, il secondo Major della stagione di Premier Padel - il nuovo circuito organizzato da Fedrazione Internazionale, Qatar Sports Investments e Associazione Giocatori - si giocherà a Roma, al Foro Italico dal 21 al 29 maggio. Gli abbonati Sky, come al solito, non perderanno nulla in una stagione da record Condividi

Non poteva mancare l'Italia, paese in cui il padel sta crescendo a dismisura, e l'Italia ci sarà. È stato infatti ufficializzato che il secondo Major della stagione di Premier Padel, il nuovo circuito organizzato da Fedrazione Internazionale, Qatar Sports Investments e Associazione Giocatori, si giocherà a Roma, al Foro Italico dal 21 al 29 maggio, a pochi giorni dalla conclusione degli Internazionali di tennis. Nell'ambiente se ne parlava da tempo e c'era grande attesa dopo che erano state svelate le sedi dei due restanti Major: il Roland Garros di Parigi (altro tempio del tennis prestato al cugino più giovane) e Monterrey, in Messico. Dopo l'apertura a Doha a fine marzo, il calendario conterà 10 tappe, in attesa di raggiungere la sua dimensione definitiva (di almeno 25) dal 2024 in poi. Come nel tennis e nel golf, dunque, sono 4 gli eventi di primo livello con un montepremi da 525mila dollari, che eleva definitivamente il padel al livello degli altri sport professionistici, e 2000 punti ranking in palio.

Tutto su Sky Sport Il pubblico della capitale potrà quindi ammirare dal vivo la leggenda Fernando Belasteguin, i fenomenali Juan Lebron e Alejandro Galàn, i vincitori della prima tappa Paquito Navarro e Martin Di Nenno e tutti i campioni che stanno alimentando un fenomeno globale che sembra non accennare a rallentare. E gli abbonati Sky, come al solito, non perderanno nulla in una stagione da record iniziata a febbraio e che terminerà sotto Natale, dopo 34 settimane di grande padel.