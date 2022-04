Sorteggiate le avversarie dell'Italia nella fase a gironi della Coppa Davis. Gli azzurri di Filippo Volandri affronteranno a Bologna la Croazia finalista del 2021, l'Argentina di Schwartzman e la Svezia. Appuntamento dal 14 al 18 settembre, con l'obiettivo di qualificarsi per le fasi finali in programma a Malaga due mesi più tardi

Saranno Croazia, Argentina e Svezia le avversarie dell’ Italia , inserita nel Girone A delle Finals 2022 di Coppa Davis . Gli azzurri di capitan Filippo Volandri saranno impegnati all’Unipol Arena di Bologna dal 14 al 18 settembre . Il sorteggio della fase a gironi si è svolto a Malaga , sede della fase finale dell’evento, ad eliminazione diretta, con quarti, semifinali e finale dal 21 al 27 novembre . Le sfide dei quattro gruppi saranno ospitate da quattro diverse città. Oltre a Bologna , troviamo Glasgow (Gran Bretagna), Amburgo (Germania) e Valencia (Spagna) con quest’ultima che ha preso il posto di Malaga, designata appunto per ospitare quarti, semifinali e finale a novembre.

Gruppo C (Amburgo): Francia, Germania, Belgio, Australia

Il format della Coppa Davis

Alla fase a gironi partecipano 16 nazionali, suddivise in quattro gruppi: al termine delle sfide di metà settembre le prime due squadre di ogni girone si qualificheranno per la fase ad eliminazione diretta: il relativo tabellone verrà compilato abbinando per sorteggio nei quarti di finale la vincitrice di ciascun girone con una seconda classificata degli altri gironi. Quarti, semifinali e finale si disputeranno a Malaga dal 21al 27 novembre.