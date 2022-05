Altra pazzesca vittoria di Jannik Sinner, che si qualifica con il brivido al 2° turno del Masters di Madrid. Il 20enne azzurro batte in rimonta lo statunitense Tommy Paul dopo tre ore di gioco e tre match point annullati. Il prossimo avversario sarà l'australiano Alex De Minaur. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Lo chiamaremo 'survivor'. Jannik Sinner vince ancora una volta annullando match-point e vola al 2° turno del Masters di Madrid. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.12 del ranking e 10 del seeding, ha battuto in rimonta per 6-7, 7-6, 6-3, dopo una lotta di tre ore, lo statunitense Tommy Paul, n.35 ATP. Sinner ha cancellato tre match-point nel secondo set (due nel nono game ed uno nel dodicesimo): si tratta del quarto successo stagionale in cui si trova a un passo dal baratro e riesce a imporsi, il settimo in carriera. Al secondo turno Sinner troverà l’australiano Alex Del Minaur (n.22 ATP), semifinalista a Barcellona la scorsa settimana: Jannik ha vinto tutte e tre le sfide precedenti con il 23enne di Sydney (l’ultima si è disputata a gennaio negli ottavi degli Australian Open). Da verificare l'entità di un problema di natura muscolare alla coscia sinistra, che l'ha costretto a un trattamento del fisioterapista a metà del terzo set.