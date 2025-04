Madrid, Alcaraz in dubbio: giovedì la decisione

Come spiegato da Cadena Ser, Alcaraz non si è allenato in questi giorni alla Caja Magica dopo il fastidio all'adduttore accusato nella finale di Barcellona. Giovedì alle 12.30 è in programma una conferenza stampa in cui dovrebbe sciogliere le riserve

Madrid sì o Madrid no? Carlos Alcaraz non ha ancora sciolto le riserve per la partecipazione al Masters 1000 spagnolo. La sua presenza è in dubbio dopo il problema all'adduttore destro accusato domenica, nel corso della finale di Barcellona contro Holger Rune. Il murciano si è sottoposto a degli esami strumentali, ma il risultato non è ancora noto. Un indizio, però, arriva dal campo. Come riportato da Cadena Ser, Alcaraz - che in questi giorni è stato impegnato in alcune attività promozionali (tra cui la presentazione della docuserie a lui dedicata) - non si è ancora allenato alla Caja Magica. Giovedì alle 12.30 è prevista una conferenza stampa in cui Alcaraz dovrebbe chiarire la sua posizione. In caso di conferma di partecipazione, Carlitos debutterebbe sabato contro Bergs o Nishioka.