Madrid Open 2022, quarti di finale: le partite di oggi su Sky

Altra grande giornata di tennis su Sky con i quarti di finale del Masters di Madrid, dove il livello è altissimo con 7 dei primi 10 giocatori del mondo. Si comincia alle 14 con Djokovic-Hurkacz, a seguire sfida stellare Nadal-Alcaraz. In campo anche Tsitsipas e Zverev. Tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

MUSETTI SI RITIRA CON ZVEREV - SINNER KO CON AUGER ALIASSIME