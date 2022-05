Alcaraz salta Roma per problema a una caviglia

Il 19enne spagnolo, che ha appena conquistato il successo nel Masters 1000 di Madrid, ha deciso di non partecipare agli Internazionali d'Italia di Roma per superare un problema fisico alla caviglia: "Voglio essere al 100% al Roland Garros"

Carlos Alcaraz salterà gli Internazionali d’Italia. Lo ha annunciato lui stesso sul canale Twitch del torneo di Madrid: "Credo che la cosa migliore sia fermarmi per far guarire la caviglia ed essere pronto al 100 per cento per Parigi".

Il neocampione del torneo Atp 1000 di Madrid, ormai tra i favoriti anche al Foro Italico, ha dunque deciso di prendersi una pausa in vista del Roland Garros, in programma dal 16 maggio. Tra le motivazioni per cui ha deciso di fermarsi una settimana c’è la caduta contro Nadal, che gli ha procurato un dolore alla caviglia, che continua ad essere gonfia.

Lo spagnolo da domani conquisterà il suo best ranking, la sesta posizione in classifica, e nella prima parte della stagione ha conquistato quattro titoli: l’Atp 500 di Rio de Janeiro, il Masters 1000 di Miami, e poi i tornei di casa, Barcellona e Madrid. Dopo trentuno partite, tra cui 28 vittorie e solo 3 sconfitte, Carlitos ha però deciso di riposarsi per farsi trovare pronto a Parigi, il suo vero obiettivo. Il diciannovenne ha infatti le idee chiare e non le nasconde piú.

A Madrid, dopo aver dominato in finale il numero tre al mondo Alexander Zverev, facendo salire a sette su nove le sue vittorie contro un top 10 nel 2022 (Berrettini due volte, Tsitsipas due volte, Nadal, Djokovic e Zverev) ha dichiarato di sentirsi pronto per vincere un Grande Slam. L’anno scorso, a Parigi aveva raggiunto il terzo turno, ma rispetto a dodici mesi fa ha scalato 108 posizioni in classifica e si è rivelato l’unico tennista nella storia capace di sconfiggere sulla terra rossa e nello stesso torneo Rafa Nadal e Novak Djokovic.