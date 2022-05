Straordinaria rimonta di Bolelli/Fognini, che battono al super tie-break i tedeschi Krawietz/Mies e volano in semifinale nel doppio agli Internazionali d'Italia. Sabato la sfida ai croati Mektic e Pavic, anticipo del match di Coppa Davis di settembre. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Simone Bolelli e Fabio Fognini sono in semifinale agli Internazionali d'Italia 2022, completando un'incredibile rimonta ai danni di Kevin Krawietz e Andreas Mies. I "Chicchi" avevano lottato nel primo set, trovandosi anche avanti di un break per 2-1 per poi vedersi strappare il servizio tre giochi più tardi dalla coppia tutta tedesca. La prima frazione si era risolta così al tie-break, vinto per 7-3 dai due volte campioni di specialità al Roland Garros nel 2019 e nel 2020. Poi, proprio quando il duo azzurro si era ritrovato sull'orlo del baratro sotto 1-3 nella seconda frazione e con una palla break da difendere nel deciding point, è arrivata la reazione da campioni.

La rimonta di Fognini e Bolelli

Dal 4-2 per i giocatori tedeschi, rispettivamente n. 15 e n. 21 del ranking di doppio, è stato un monologo a tinte azzurre con il 36enne bolognese e il 34enne ligure che hanno conquistato quattro giochi consecutivi portando l'incontro al super tie-break decisivo. Il pubblico era ormai infuocato, e in questa atmosfera Bolelli e Fognini si trovano perfettamente a loro agio. La conclusione ideale all'incontro è arrivata al terzo match point, chiuso grazie a una volée di diritto troppo lunga di Mies, per l'11-9 finale.