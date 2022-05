Il serbo commenta la partita vinta contro Auger-Aliassime: "Con Ruud non sarà facile, è uno specialista della terra rossa, ma mi sento bene e a Roma storicamente ho sempre giocato ottime partite sotto le luci artificiali". L'analisi dei suoi quarti di finale allo Sky Tech con Paolo Lorenzi. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

DJOKOVIC IN SEMIFINALE: HIGHLIGHTS