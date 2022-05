Il numero 56 del ranking Atp, reduce da un problema muscolare che lo aveva costretto a saltare gli Internazionali d'Italia a Roma, sarà in campo nel prossimo Roland Garros: "Buone notizie dall'ultimo esame effettuato"

Lorenzo Musetti ha ufficializzato che sarà in campo al Roland Garros, in programma a Parigi dal 22 maggio al 5 giugno. Il 20enne di Carrara si era infortunato durante il match degli ottavi di finale a Madrid contro Zverev ed era stato costretto a saltare gli Internazionali d'Italia a Roma. Oggi l'azzurro, che ha sofferto di un risentimento muscolare al quadricipite sinistro, ha confermato con un post su Instagram la propria presenza nel secondo Slam della stagione.

"Ciao Ragazzi. Finalmente ho fatto l’ultimo esame per vedere l’evoluzione dell’infortunio e per fortuna ho avuto buone notizie che mi permetteranno di scendere in campo a Parigi…Un grazie particolare a tutto lo staff medico della federazione" il messaggio pubblicato su Instagram da Musetti.