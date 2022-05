Giorgi non si ferma: Putintseva ko 6-3, 7-5

Giorgi raggiunge Trevisan al 3° turno: era dal 2015 che l'Italia non portava almeno due ragazze così in là nel torneo parigino (in quel caso Errani, Schiavone e Pennetta). L'azzurra attende la vincente del match tra Brengle e Sabalenka

Camila Giorgi non sbaglia e si qualifica per il terzo turno al Roland Garros. La testa di serie numero 28 nel torneo ha sconfitto la kazaka Yulia Putintseva con il punteggio di 6-3, 7-5. Era dal 2015 che l’Italia non portava almeno due ragazze così in là nel torneo parigino. In quell’anno erano state addirittura tre le azzurre al terzo turno: Sara Errani, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta.

La partita non inizia bene per la Giorgi che va subito sotto 0-40 nel primo game al servizio. Nonostante riesca a salvare le tre palle break consecutive, però, l’italiana ne offre una quarta che viene sfruttata dalla Putintseva. La kazaka ha persino la possibilità di salire 3-0 con doppio break, ma fallisce la chance: da quel momento in poi, Camila entra in partita. Dal 3-2 di svantaggio, infatti, l’italiana infila una striscia di quattro game consecutivi e vince il primo set 6-3 in 40 minuti di gioco.

La Giorgi conferma di essere in una fase positiva di partita anche a inizio secondo set: il break arriva nel terzo game ed è confermato a 15 dall’italiana. Nell’ottavo game, però, Camila non sfrutta una palla per il 5-3, mentre la Putintseva è cinica alla prima chance di mettere a segno il controbreak. Per l’italiana è tutto da rifare, ma nell’undicesimo game un perentorio game in risposta permette alla Giorgi di andare a servire per chiudere la partita, con Camila che sfrutta il primo match point dopo un’ora e trentatré minuti di gioco.

Al terzo turno la Giorgi attende la vincente della partita tra la statunitense Madison Brengle e la testa di serie numero 7 del torneo, Aryna Sabalenka.