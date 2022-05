Sonego al 3° turno: battuto Sousa. Out Cecchinato

Sonego batte Joao Sousa in tre set (7-6, 6-3, 6-4) e si prepara alla sfida contro Casper Ruud, n. 8 del seeding. Cecchinato, invece, cede contro Hubi Hurkacz che impiega un'ora e mezza esatta (6-1, 6-4, 6-2) per chiudere l'incontro

Lorenzo Sonego si qualifica al terzo turno del Roland Garros. L’italiano ha sconfitto il portoghese Joao Sousa, fresco finalista nell’ATP 250 di Ginevra, con il punteggio di 7-6 (7-4) 6-3, 6-4.

Sonego parte bene fin dai primi game: break in apertura e partita che sembra andare sui binari giusti. Sul 2-1, 30-0, però, l’italiano si distrae e arriva a offrire palla break, subito sfruttata da Sousa. Copione identico sul 3-3: prima il torinese torna avanti di un break, poi lo restituisce subito, questa volta a zero. Sonego adesso è in affanno al servizio e nel dodicesimo game deve salvare quattro set point, di cui due consecutivi sotto 15-40. Il successivo tiebreak, però, come spesso avviene, punisce chi ha avuto più occasioni: dopo un’ora di gioco a Sousa è fatale un unico mini-break, arrivato sull’1-3.

Nel secondo set Sonego scappa subito 3-0 e questa volta non si fa riprendere. Anzi, l’italiano avrebbe persino la possibilità di mettere al segno il doppio break, ma non sfrutta il 30-0 di vantaggio in risposta nel quarto game. Sotto 2-5, Sousa chiede un medical timeout per un problema al piede, segnale che i molti match giocati negli ultimi giorni iniziano a pesare sulle gambe. Per il portoghese è già tempo di pensare al terzo set e infatti Sonego chiude il parziale 6-3 in 45 minuti.

Sousa sembra non avere più energie e subisce il break anche in apertura di terzo set. La partita ormai si gioca sui turni di servizio di Sonego e, dopo aver annullato due palle break nel sesto game, l’italiano si porta addirittura 5-2, con doppia chance sulla racchetta di chiudere il match. Sousa prolunga la partita fino al 5-4, ma l’italiano non sbaglia più e si aggiudica la sfida al terzo match point in due ore e 39 minuti di gioco.

Al terzo turno Sonego affronterà il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 8 del torneo.