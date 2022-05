Medvedev e Ruud avanzano al 3° turno

Nessuna sorpresa tra i top 10 in campo a Parigi. Medvedev batte il serbo Djere in 2 ore e 37 minuti e attende Miomir Kecmanovic. Sesta vittoria consecutiva, invece, per Ruud che ha avuto la meglio sul finlandese Ruusuvuori

Prosegue il cammino al Roland Garros di Daniil Medvedev. Il russo, n. 2 al mondo, ha battuto il serbo Laslo Djere nel match valido per il 2° turno: 6-3, 6-4, 6-3 il punteggio finale in 2 ore e 37 minuti di gioco. Una sfida a tratti combattuta per Medvedev che ha chiuso l'incontro con il 70% di prime (60% di punti vinti con il servizio), 28 vincenti e 26 errori non forzati. Il russo sfiderà al terzo turno il serbo Miomir Kecmanovic, n. 28 del seeding, che ha avuto la meglio sul kazako Bublik. Tra gli altri top 10 scesi in campo oggi a Parigi, avanza anche Casper Ruud. Il norvegese ha piegato in tre set il finlandese Emil Ruusuvuori in poco più di due ore con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Per Ruud, reduce dal successo al torneo di Ginevra, si tratta della sesta vittoria consecutiva, la nona negli ultimi dieci incontri disputati.