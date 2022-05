Jannik Sinner torna in campo a caccia di un posto nei quarti di finale del Roland Garros. Il 20enne azzurro affronta sul Suzanne Lenglen la settima testa di serie del seeding, il russo Andrey Rublev. Il match in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Jannik Sinner prova a raggiungere per la seconda volta i quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Nel match che chiude il programma sul Court Suzanne Lenglen il 20enne di Sesto Pusteria, n.12 del ranking ed 11 del seeding, unico azzurro rimasto in corsa nel torneo maschile, deve vedersela con il russo Andrey Rublev, n.7 del ranking e del seeding, alla quinta partecipazione con i quarti raggiunti nel 2020 come miglior risultato.