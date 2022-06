Apprensione dei tifosi per il futuro di Nadal

Alle 15 su Eurosport (canale 210 di Sky) il maiorchino sfiderà Casper Ruud per mettere a segno la vittoria numero 14 a Parigi. Intanto è apprensione dei tifosi e del mondo del tennis per il suo futuro: nei giorni scorsi, infatti, aveva detto: "Non so se sarà il mio ultimo Roland Garros". Nadal soffre da 15 anni della sindrome di Mueller-Weiss che provoca dolori lancinanti al piede

È una giornata segnata dall’apprensione per il futuro di Rafa Nadal al Roland Garros. Il 36enne maiorchino si giocherà il 14° titolo al Roland Garros nella finale contro Casper Ruud (alle 15 in diretta su Eurosport, al canale 210 di Sky). Il mondo del tennis e i tanti tifosi in giro per il mondo temono però per il suo futuro dopo che, nei giorni scorsi, era stato lo stesso maiorchino a dire: "Non so se sarà il mio ultimo Roland Garros". Apprezzato dal pubblico che ama una leggenda per la sua correttezza, il rispetto degli avversari, Nadal ha fatto sognare tante generazioni. Oggi la sfida contro il norvegese Casper Ruud, più giovane di 13 anni per una partita che si preannuncia lunga e combattuta. È prevista pioggia e con ogni probabilità si giocherà con il tetto chiuso, soluzione che non piace a Rafa Nadal, anche se nella sua lunga carriera ci ha abituato a trovare mille risorse.