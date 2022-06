Lorenzo Musetti conquista il Challenger di Forlì, in una finale tutta italiana contro Francesco Passero. Il 20enne di Carrara, numero 66 del ranking, ha battuto in rimonta il 21enne perugino, numero 369 del ranking Atp. Sotto nel primo set per 6-2 grazie al doppio break di Passaro, Musetti ha rimontato aggiudicandosi il secondo 6-3 e chiudendo il terzo 6-2. "Sono molto contento per questo successo. Non avete certo visto il miglior Musetti in questi giorni, e voglio scusarmi anche per il mio comportamento che non è certo stato perfetto - ha detto l'azzurro durante la premiazione - ma non è facile giocare quando sei il favorito". Grazie a questo successo Musetti da lunedì rientrerà nei top 60 (sarà numero 59 ATP).