Matteo Berrettini torna e vince. Dopo oltre due mesi di stop, il tennista azzurro trionfa sull'erba il torneo di Stoccarda, battendo in finale Andy Murray 6-4, 5-7, 6-3. Un successo incredibile, che non avrebbe mai immaginato. "Tornare qui, in queste condizioni - ha detto - dopo la prima operazione, non lo avrei mai immaginato. Non pensavo di poter vincere subito".

"Murray è un combattente incredibile"

"Congratulazione a Murray, è un combattente incredibile - ha aggiunto Berrettini -. Mostra sempre questo spirito in campo: da ragazzo lo guardavo e mi sembra impossibile essere qua davanti a lui. Ha fatto tantissimo per il nostro sport". Berrettini ha voluto ringraziare il proprio team. "Senza di loro non sarei qui. Abbiamo passato tempi duri, non ero sicuro di giocare questo torneo e ora ho il trofeo in mano. Grazie ragazzi. Stoccarda? Pensavo di giocare in Italia a un certo punto. Amo questa città". Matteo ha poi concluso: "Oggi è stato difficile poi, a un certo punto, era chiaro che Andy fosse infortunato - aggiunge il romano -. Mi spiace per lui, è stato un onore giocare contro un grandissimo come Murray".