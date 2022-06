Giorgi fuori ai quarti: avanza Haddad Maia

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Camila Giorgi al WTA 250 di Birmingham . L'azzurra, n. 3 del seeding, ha perso contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia : 6-3, 6-2 il punteggio finale in un'ora e 26 minuti. Una sfida a senso unico in favore della n. 32 al mondo, all'ottava vittoria consecutiva e reduce dal successo al WTA di Nottingham, che venerdì ha giocato due match. Prima ha concluso la sfida del 2° turno contro la polacca Frech, interrotta giovedì per oscurità, e poi ha superato Giorgi.

Il racconto del match

La sfida era iniziata bene per Giorgi che alla prima occasione era riuscita a strappare la battuta all'avversario al termine di un game da 18 punti giocati. Dal 3-0 in suo favore al blackout visto che l'azzurra ha subito tre break consecutivi, perdendo sei game di fila. Nel secondo set l'equilibrio si spezza al quarto game dopo che nel precedente gioco Giorgi aveva avuto una palla break. Da qui in poi Haddad Maia non ha avuto difficoltà a gestire il match.