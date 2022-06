E' il momento di Matteo Berrettini, che apre il programma sul Court 1 alle 14 sfidando il cileno Garin. In campo anche Sonego, Musetti, Giorgi e Paolini. Attesa sul Centrale per Nadal e Serena Williams. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport con 9 canali dedicati e in streaming su NOW

