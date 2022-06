20/20

Dal 27 giugno al 10 luglio, il grande tennis si dà appuntamento a Londra per il torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione, da seguire in diretta esclusiva su Sky ( anche su Sky Sport 4K) e in streaming su NOW con oltre 400 ore di programmazione live. Copertura totale degli italiani in campo, rubriche, studi e approfondimenti sui canali Sky Sport, aggiornamenti in tempo reale e tanto altro anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, sui canali social ufficiali di Sky (#SkyTennis) e tramite l’APP di Sky Sport