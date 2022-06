Jannik Sinner va a caccia degli ottavi di finale a Wimbledon per la prima volta in carriera. Venerdì l'altoatesino sfida il 'gigante' americano John Isner, semifinalista sui prati dell'All England Club nel 2018. Il match sarà trasmesso in diretta da Sky Sport e in streaming su NOW

WIMBLEDON UNCOVERED IN LIVE STREAMING