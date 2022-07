Chi è Bublik, 'infiltrato' russo a Wimbledon

Nell'edizione dei Championships senza russi e bielorussi, divieto che comporta la non assegnazione dei punti, c'è un russo ancora in tabellone. Atteso dal 3° turno contro Tiafoe, Aleksandr Bublik è nato a Gatchina (a sud di San Pietroburgo) ma dal 2016 rappresenta il Kazakistan. Ecco chi è uno dei personaggi del torneo, showman in campo e poco convenzionale anche nelle interviste

C'è un russo al terzo turno di Wimbledon. Ha fatto discutere la decisione dell’All England Club di vietare a giocatori e giocatrici russi e bielorussi di partecipare ai Championships, decisione che ha portato Atp e Wta a non assegnare punti al torneo, ma c’è un tennista, nato e cresciuto a Gatchina che è ancora in tabellone. Si tratta di Aleksandr Bublik, 25 anni e numero 38 del ranking, noto anche per i suoi show dentro e fuori dal campo. Per fare qualche esempio, anche lui, sulle orme di Nick Kyrgios, ama servire dal basso, per innervosire l’avversario. E le sue interviste sono sempre molto poco politically correct, "mi piace giocare sull’erba perchè così non devo correre troppo", "odio la terra rossa", "gioco a tennis soltanto per soldi".