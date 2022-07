Storicamente a Wimbledon, nella domenica di mezzo, non si scendeva in campo al grido di "Never on sunday". Da quest'anno, però, tutto è cambiato e il middle sunday è entrato nel programma del torneo. Una decisione presa per allargare l'accessibilità e la base di spettatori

Eppur si muove. Anche a Wimbledon le tradizioni possono crollare. Dalle parti dei Championships, esiste da sempre un motto: "Never on Sunday" . La domenica è sempre stata sacra, non si giocava a tennis. In realtà la regola aveva poco a che fare con la religione.

Middle Sunday, la storia

Nel Regno Unito, l’ultimo giorni della settimana è storicamente dedicato agli sport minori e ai campionati dilettantistici (anche nel calcio la prima partita professionistica disputata di domenica in Uk risale agli anni Settanta). Il motto "Never on Sunday" valeva anche per la finale maschile: fino al 1982 (l’anno della sfide per il titolo tra i due americani, John McEnroe e Jimmy Connors, vinta da quest’ultimo) si è giocata di sabato, mentre quella femminile di venerdì. Da quel momento in poi anche il tennis ha aperto le porte alla domenica. Ma la middle sunday ha resistito per due ragioni, l’erba e i giocatori. Entrambi sentivano la necessità di riposarsi dopo sei giorni di stress e di sollecitazioni. Una pausa in cui ricaricare le pile serviva a tutti, per essere pronti al Manic Monday, il lunedì degli ottavi di finale, il giorni più ricco del torneo.