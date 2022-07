Si apre il programma degli ottavi di finale ai Championships. Attenzione rivolta su Jannik Sinner, impegnato nell'affascinante sfida con Carlos Alcaraz. In campo anche il numero 1 del seeding Nole Djokovic contro l'olandese Tim Van Rijthoven, autentica rivelazione del torneo. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport con 9 canali dedicati e in streaming su NOW

SINNER-ALCARAZ, LA GUIDA TV