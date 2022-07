Dopo aver battuto Alcaraz ed essere approdato ai quarti di finale di Wimbledon, è grande la felicità di Jannik Sinner: “Carlos è un avversario difficilissimo, è stata una giornata speciale - ha detto il tennista italiano - Non me l’aspettavo, sull’erba non giocavo così tanto bene ma sono migliorato partita dopo partita". Ascolta il VIDEO con le sue parole

