Kyrgios: "Mi sembra di essere dentro a un episodio di The last dance"

In giornata sfida Garin per un posto in semifinale di Wimbledon e a chi gli chiedeva un commento sulla denuncia dell'ex fidanzata, Nick Kyrgios ha risposto alla sua maniera. Il legale: "Non è accusato di nessun reato fino alla sua apparizione davanti alla Corte di Camberra" Condividi

"Mi sembra di essere dentro a un episodio di The last dance". A poche ore dal match più importante della carriera, Nick Kyrgios ha risposto così a chi gli ha chiesto un commento sull’episodio di aggressione che lo riguarda e per cui è chiamato a comparire davanti al tribunale di Canberra all’inizio di agosto.

La vicenda leggi anche Violenza sull'ex fidanzata, denunciato Kyrgios Il numero 40 del mondo, che oggi giocherà i quarti di finale contro il cileno Cristian Garin è stato infatti denunciato dalla sua ex fidanzata Chiara Passari per un episodio avvenuto nel dicembre scorso. Gli avvocati dell’australiano, in attesa che il loro assistito rilasci una conferenza stampa hanno detto: "Al momento le accuse mosse al nostro assistito non sono considerati fatti dal tribunale e il signor Kyrgios non è accusato di alcun reato fino alla sua apparizione davanti alla Corte".

Wimbledon non commenta approfondimento Wimbledon, il programma di mercoledì su Sky Sport Kyrgios al momento non risulta imputato e l’accusa che gli viene mossa riguarda un reato la cui pena detentiva è di massimo due anni. Il tennista, che a ventisette anni in campo sta vivendo il suo momento migliore (il suo bilancio nel 2022 è di 20 vittorie e 6 sconfitte) stando ai suoi legali è a conoscenza del contenuto delle accuse e le sta prendendo molto seriamente. Da parte dell’organizzazione di Wimbledon, invece, niente da dichiarare, il match rimane in programma oggi, sarà il secondo match sul Campo numero 1 (in diretta su SkySport Tennis)