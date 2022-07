Boris Johnson ha annunciato le proprie dimissioni da Primo Ministro. Non è la prima volta che il capo del governo britannico salta durante lo svolgimento di Wimbledon. Era già capitato qualche anno fa: ecco come andò a finire quella edizione...

Boris Johnson ha annunciato le sue dimissioni da Primo ministro e da leader dei Tory . Il premier resterà in carica fino alla scelta di un successore alla guida del partito di maggioranza nell'ambito di elezioni interne dovranno portare all'arrivo di un nuovo primo ministro a Downing Street entro l'autunno. Johnson, che era entrato in carica il 24 luglio del 2019, è il secondo premier ad annunciare le proprie dimissioni durante lo svolgimento di Wimbledon , terzo Slam della stagione, in via di conclusione all'All England Club.

Com'era finito Wimbledon 2016?

Quel torneo di Wimbledon era stato vinto da un britannico... Lo scozzese Andy Murray, che aveva sconfitto in finale in tre set il canadese Milos Raonic. Guardacaso anche quest'anno fra i 4 semifinalisti c'è un britannico: Cameron Norrie, nato in Joannesburg da padre scozzese e madre gallese. Fra lui e la finale c'è L'ostacolo con la elle maiuscola: Nole Djokovic. A proposito, il serbo in quell'edizione del 2016 si era fermato al 3° turno contro Querrey, Kyrgios invece era stato eliminato dallo stesso Murray agli ottavi, mentre Nadal non aveva partecipato. Tra le donne era invece arrivato il trionfo di Serena Williams, in finale sulla tedesca Kerber.