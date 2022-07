Novak Djokovic ha speso parole al miele per il rivale Nick Kyrgios, dopo averlo battuto nella finale di Wimbledon: "Ha un talento incredibile, tornerà in finale. Non avrei mai detto di poter dire cose carine sul suo conto. Sì, tra noi ora c'è bromance..."

DJOKOVIC BATTE KYRGIOS - LE FOTO DELLA FINALE