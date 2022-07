Finale di Wimbledon o la F1 in Austria? Con Sky Q li vedi entrambi contemporaneamente

La funzione di Sky Q permette ai clienti Sky via satellite di non dover scegliere se seguire la gara di Formula 1 o la finale di Wimbledon tra Djokovic e Kyrgios: entrambi gli eventi avranno inizio alle 15. Ecco come funziona

Su Sky è appena iniziata una domenica di appuntamenti imperdibilii per gli appassionati di sport. Da una parte il Gran Premio di Formula 1 in Austria con la nuova sfida Ferrari-Red Bull, dall'altra la finale di Wimbledon tra Djokovic e Kyrgios . Il GP scatterà alle ore 15, stresso orario in cui si alzerà il sipario per l'ultimo atto sul Campo Centrale dell'All England Club. Ma non dovete scegliere cosa vedere e cosa registrare. Grazie alla funzione Split Screen , i clienti Sky Q via satellite potranno vedere contemporaneamente i due eventi in diretta sullo stesso schermo. Lo Split Screen è disponibile premendo il tasto verde del telecomando Sky.

Tra pista e campo centrale

Le Ferrari scattano subito dopo la Red Bull di Verstappen al Red Bull Ring. Per le Rosse l'obiettivo è frenare la fuga dell'olandese e tornare al successo in Austria dopo l'ultima volta nel 2003. Tutto questo, mentre sul Centrale di Wimbledon Djokovic e Kyrgios si daranno battaglia. Il GP sarà in onda su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming NOW; la finale di Wimbledon sarà in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.