Bronzetti in finale a Palermo: Paolini ko in 3 set

L'emiliana, n. 78 al mondo, vince in rimonta il derby azzurro e giocherà la prima finale nel circuito WTA. "Se mi avessero detto a inizio settimana che sarei arrivata in finale, non ci avrei creduto nemmeno un po'" ha detto Bronzetti. Ora Sorribes Tormo o Begu Condividi

Settimana d'oro per il tennis italiano. Dopo Matteo Berrettini a Gstaad e Lorenzo Musetti ad Amburgo, diventano tre gli italiani in finale nei rispettivi tornei. Ad aggiungersi alla lista è Lucia Bronzetti che ha raggiunto l'ultimo atto dei Palermo Ladies Open, torneo WTA 250 in corso nel capoluogo siciliano. La riminese ha vinto in semifinale il derby azzurro contro Jasmine Paolini: 0-6 6-3 6-3 il punteggio finale dopo due ore e 2 minuti di gioco. Per Bronzetti si tratta della prima finale in carriera nel circuito WTA.

Il racconto del match leggi anche Berrettini in finale, Thiem ko 6-1, 6-4. Ora Ruud È stato un incontro dai mille volti quello andato in scena sul campo centrale del Country Time Club di Mondello. La sfida inizia nel migliore dei modi per Paolini che non concede respiro alla connazionale, chiudendo il primo set 6-0 in 29 minuti. Bronzetti, dopo un toilet break, rientra in campo più attenta e determinata, nonostante un problema alla coscia sinistra fasciata dopo un medical time out. La riminese sale di colpi, mentre la toscana accusa qualche difficoltà. Il momento decisivo è nel quinto game del terzo set: dopo un break e controbreak, Bronzetti annulla tre palle break e vince quattro dei successivi cinque game conquistando così la finale.

"Finale? A inizio settimana non ci avrei creduto" leggi anche Musetti, prima finale in carriera: Cerundolo ko Incredula Bronzetti alla fine dell'incontro: "Se mi avessero detto ad inizio settimana che sarei arrivata in finale, non ci avrei creduto nemmeno un po' – ha ammesso -. Ho, invece, l’opportunità, di giocarmi la mia prima finale in carriera. Il primo set perso 6-0? Jasmine ha giocato davvero bene. Mi ha messo in grandissima difficoltà. Francamente non sapevo come gestire la partita, poi lei è calata ed io sono rientrata in partita. A Jasmine Paolini dico che gioca benissimo e che, se non è questo torneo, farà benissimo in uno dei prossimi perché gioca davvero benissimo. Il futuro le riserverà grandi cose".