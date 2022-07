Dopo la soddisfazione per Berrettini in finale a Gstaad, altra gioia per il tennis italiano in questo sabato di luglio: Lorenzo Musetti ha battuto Francisco Cerundolo nella semifinale dell'Atp 500 di Amburgo e si è guadagnato un posto in finale. Sarà la sua prima finale Atp in carriera e se la vedrà con il vincente dell'altra semi tra Alcaraz e Molcan

Lorenzo Musetti vince la semifinale dell’Atp 500 di Amburgo e giocherà per la prima volta una finale Atp. Il tennista italiano ha battuto in due set l’argentino Francisco Cerundolo. 6-3 7-6 il punteggio per l’italiano che approda dunque in finale dove si giocherà il titolo con il vincente tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo slovacco Alex Molcan. Vince in controllo il primo set, Musetti, portandosi anche sul 5-0. Più combattuto il secondo. Lorenzo ha un match point sul 4-5 e se lo gioca incredibilmente con un servizio da sotto ma Cerundolo lo annulla e riesce a riaprire la partita portando l'italiano al tie break. Dove Musetti chiude con un 7-3, dopo un'1 ora e 56 minuti. Non c’è dunque solo la gioia per Matteo Berrettini, che battendo Thiem si è conquistato un posto in finale all’Atp 250 di Gstaad. Nel pomeriggio di questo sabato di luglio arriva anche la “doppietta”: un altro tennista italiano in finale. Lorenzo Musetti, appunto: il tennista di Carrara nei quarti aveva eliminato in due set un altro spagnolo: Alejandro Davidovich Fokina. Staccando il pass per la finale, Musetti avrebbe la certezza di entrare nei primi 40 posti del ranking Atp. Diventerebbe il numero 39 in caso di sconfitta in finale e il numero 31 con una vittoria del torneo ad Amburgo. Oltre che per Matteo, in questa domenica l'Italia tifa anche per Lorenzo. Magnifico.