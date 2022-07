Al rientro dopo aver saltato Wimbledon per Covid, Matteo Berrettini si gioca un posto in finale nell'ATP 250 di Gstaad. Di fronte c'è l’austriaco Thiem, scivolato nel ranking ma in ripresa dopo gli infortuni. Diretta alle 11.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD