Alle 16 Musetti-Cecchinato, stasera c'è Alcaraz

Dopo i successi di Zeppieri e Sinner, che ieri hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale dell'Atp 250 di Umago, oggi in Croazia scendono in campo altri tre italiani. Alle 16.00 è in programma il derby tra Lorenzo Musetti - vincitore la scorsa settimana ad Amburgo - e Marco Cecchinato. A seguire Franco Agamenone - nel primo turno contro Djere ha ottenuto il primo successo nel circuito Atp - se la vedrà con l'argentino Baez. In serata scenderà in campo Alcaraz, testa di serie numero 1 del torneo e vincitore lo scorso anno del Croatia Open. Lo spagnolo affronterà lo slovaco Gombos.

Il programma di oggi



ore 16.00 MUSETTI (Ita) – CECCHINATO (Ita) (telecronaca Boschetto-Garrone)

– (telecronaca Boschetto-Garrone) a seguire AGAMENONE (Ita) – BAEZ (Arg) (Ramella-Garrone)

– BAEZ (Arg) (Ramella-Garrone) non prima delle 20.00 ALCARAZ (SPA) – GOMBOS (Svk) (Ramella-Boschetto)

I risultati di ieri