Agamenone in semifinale: ora c'è Sinner LIVE

Continua la favola di Franco Agamenone a Umago. Il 29enne tennista nato in Argentina e poi naturalizzato italiano ha vinto il derby azzurro contro Marco Cecchinato, conquistando la prima semifinale in carriera a livello Atp. Quello di Umago 2022 è il torneo della vita per il classe 1993, che proprio sulla terra rossa croata, lui che proveniva dalle qualificazioni, aveva conquistato a inizio settimana il primo successo nel circuito maggiore battendo il serbo Djere in tre set. Quindi le vittorie su Baez e Cecchinato. Agamennone ci ha preso gusto e ora aspetta il vincente di Sinner-Carballes Baena, match live su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Di seguito il programma di giornata.