Pablo Carreno Busta trionfa al Masters di Montreal. Battuto in finale Hubert Hurkacz con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3. Per lo spagnolo, che aveva eliminato sia Berrettini che Sinner, si tratta del primo successo a livello Masters 1000. Il tennis non si ferma mai: ora tutti a Cincinnati, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

CINCINNATI SU SKY, GUIDA TV