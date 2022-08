Il romano deve arrendersi al tie-break dopo una battaglia di quasi tre ore: lo statunitense vince 7-6, 4-6, 7-6 e avanza al secondo turno del Master di Cincinnati. Nel pomeriggio altri quattro azzurri in campo: Sinner, Musetti, Fognini e Sonego. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino al 21 agosto

Peccato. Per la buona prestazione di Matteo (che fa ben sperare in chiave US Open) e per un sorteggio che, certamente, non lo ha favorito. Ma onore a Frances Tiafoe, n° 25 del ranking ATP, che vince 7-6, 4-6, 7-6 una battaglia di quasi tre ore contro il romano e vola al 2° turno del Master di Cincinnati, dove troverà ora il connazionale Sebastian Korda. Berrettini - testa di serie numero 12 del torneo - comincia subito soffrendo, bravo ad annullare due palle break già nel primo game. Il match scivola via senza particolari scossoni e l'azzurro ha anche la palla del set, sul 5-4, dopo uno splendido lob, annullata dall'ace di Tiafoe. Che finisce per 'gasarsi' e chiudere con un super tie-break. Nel secondo set, ancora qualche difficoltà per l'allievo di Vincenzo Santopadre che si affida alle prime e ha la meglio nei vantaggi, ma capace di piazzare il break del 3-2 e cancellare altre due palle break, rimettendo il risultato in parità. Nel terzo il copione non cambia: Matteo - che aveva vinto l'unico precedente tra i due al 1° turno di Roma 2018 - fa leva su servizio e dritto e annulla altri 4 break-point (saranno 8 in tutto), ma deve arrendersi alla maggiore freschezza del beniamino di casa, uscito tra gli applausi scroscianti sul cemento del campo centrale del Lindner Family Tennis Center.