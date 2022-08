Il Masters 1000 di Cincinnati entra nel vivo: in programma i quarti di finale con tutti i big in campo. Il primo a giocare sarà Medvedev, alle 19, seguito dai match di Tsitsipas, Alcaraz e Auger-Aliassime, che al 3° turno ha eliminato Sinner. Tutto il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino al 21 agosto

Ci attende un'altra serata di grande tennis a Cincinnati per i quarti del Masters 1000 statunitense, con tutti i big in campo. Ad aprire le 'danze' sarà alle 19 il russo numero 1 del mondo Daniil Medvedev, opposto all'americano Taylor Fritz (n. 11 del seeding). A seguire il greco Stefanos Tsitsipas (n.4) affronterà lo statunitense John Isner e al termine del loro incontro sul campo principale sarà la volta dell'inglese Cameron Norrie (n.9) e dello spagnolo Carlos Alcaraz (n.3). A chiudere il programma il croato Borna Coric (n. 152 del ranking) e il canadese Felix Auger-Aliassime (n.7 del tabellone) che giovedì notte ha eliminato Jannik Sinner, l'ultimo italiano rimasto in corsa. Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento, con diversi incontri in onda anche su Sky Sport Uno e tutti in streaming su NOW.