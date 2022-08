Le sorprese non finiscono mai a Cincinnati. Saranno, infatti, i due 'sfavoriti' (sulla carta) a giocarsi la finale del Masters 1000 statunitense: Stefanos Tsitsipas e Borna Coric. Il greco (n. 4 del tabellone) ha compiuto un'impresa, battendo 7-6, 3-6, 6-3 il numero 1 del mondo Daniil Medvedev. Mentre il croato, n. 152 del ranking (ma soltanto in conseguenza dell'anno di stop per l'operazione alla spalla) si è preso anche lo scalpo del britannico Cameron Norrie, sconfitto 6-3, 6-4, dopo le vittorie su Lorenzo Musetti, Rafa Nadal, Roberto Bautista Agut e Felix Auger-Aliassime. Tra i finalisti di questa edizione ci sono due precedenti, in perfetta parità, sebbene il successo del 24enne di Atene al primo turno di Roma nel 2018 sia arrivato per il ritiro dell'avversario. Ma Borna si è rifatto con gli interessi ai 32esimi degli US Open 2020 vincendo in rimonta 6-7, 6-4, 4-6, 7-5, 7-6. Se il meteo sarà clemente - le semifinali sono iniziate con oltre 5 ore di ritardo a causa della pioggia - la finale avrà inizio stasera alle 22.30: in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (dalle 22.45 anche Sky Sport Uno).