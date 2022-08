Il programma di oggi: Berrettini sfida Grenier

Dopo la convincente vittoria all'esordio contro Jarry, Berrettini affronterà il francese Grenier, n. 119 al mondo. In campo anche Camila Giorgi contro la statunitense Keys, n. 20 del seeding. Riflettori puntati sulla sfida di Serena Williams nella sessione serale contro Anett Kontaveit

Agli US Open inizia il secondo turno. Sono due gli italiani che scenderanno oggi in campo tra maschile e femminile. I riflettori saranno puntati su Matteo Berrettini: dopo la convincente vittoria all'esordio contro il cileno Jarry, l'azzurro affronterà il francese Hugo Grenier, n. 119 al mondo. In campo femminile, impegnata sul Louis Armstrong, Camila Giorgi giocherà contro la statunitense Madison Keys, n. 20 del seeding. Oltre agli azzurri, l'attenzione sarà nuovamente rivolta su Serena Williams che giocherà nella sessione serale contro l'estone Anett Kontaveit, testa di serie n. 2 del tabellone.